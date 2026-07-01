В доме станет прохладнее за считанные минуты: помогут простые советы от испанцев

В этом случае поможет обычная вода и не только

На фоне новой волны жары люди все чаще ищут простые способы снизить нагрев жилья без использования кондиционера и больших затрат на электроэнергию.

Эксперты из испанского издания "Okdiario" советуют, прежде всего, экономно пользоваться техникой охлаждения: оптимальная температура кондиционера составляет около 24-25 °C, а регулярная очистка фильтров помогает уменьшить потребление энергии.

Также важно закрывать жалюзи или шторы в комнатах, куда попадает прямой солнечный свет – это может существенно снизить нагрев помещения.

Для тех, у кого нет кондиционера, специалисты предлагают более простые методы. Один из них — мытье полов холодной водой. Это помогает временно снизить температуру поверхности, а вместе с испарением немного охлаждает воздух в комнате.

Уборка комнаты. Фото: dnipro.tv

Чтобы эффект был сильнее, советуют убрать ковры и текстиль с пола, а также проветривать помещение после влажной уборки, желательно в вечернее или ночное время. В некоторых случаях дополнительно используют вентилятор, направленный на влажный пол, чтобы усилить чувство прохлады.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о 5 способах охладиться без кондиционера.