Несподівано, але ефективно: як звичайні шкарпетки можуть охолодити тіло

Швидкий порятунок від спеки

Коли температура за вікном зашкалює, у кожного знаходиться свій спосіб врятуватися від спеки. У такі дні використовуються всі підручні засоби.

Одним із способів охолодитися в спеку поділилася в Instagram Оксана Пилипець. Вона радить рятуватися від спеки шкарпетками.

Як охолодитися за допомогою звичайних шкарпеток

Спосіб, про який розповідає Оксана, не потребує ні спеціального спорядження, ні витрат. Знадобляться звичайні шкарпетки. Необхідно просто відрізати від них резинку, змочити отриману смужку тканини холодною водою і використовувати як імпровізований охолоджувальний браслет або прикладати до місць, де відчувається пульс.

Додатково в спеку варто частіше змочувати водою саме кисті рук. Ця проста дія, разом із "шкарпетковим" способом, допомагає тілу швидше охолоджуватися, навіть якщо можливості сховатися в прохолодне приміщення немає.

Чому працює цей лайфхак

У місцях, де відчувається пульс — зап'ястях, згинах ліктів, ділянці за вухами та на шиї — кровоносні судини розташовані найближче до поверхні шкіри. Охолоджуючи саме ці точки вологою тканиною, можна швидко знизити температуру крові, яка потім розноситься по всьому тілу.

Цим же пояснюється і ефект від змочування кистей рук. Завдяки хорошому кровопостачанню і тонкій шкірі в цій зоні охолодження відчувається майже миттєво, а випаровування води з поверхні шкіри додатково відбирає тепло точно так само, як працює природне потовиділення.

Такий лайфхак стане в пригоді в будь-якій ситуації, коли спека застала зненацька — на прогулянці, в дорозі, на роботі або вдома без кондиціонера, — і хочеться охолодитися швидко, без зайвих зусиль, навіть якщо ніяких інших засобів порятунку немає.

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