Як пережити екстремальну спеку на відкритому повітрі: хитрий трюк від українки (відео)

Цей простий метод охолодження тіла доступний для кожного

Україну накрила аномальна спека до +38 градусів. Якщо в приміщенні можна використовувати кондиціонер, вентилятор, різні способи ізоляції, то на вулиці особливо важко переносити екстремальну погоду.

Блогерка Віра Гринішина у соцмережах поділилася робочим способом, який допомагає їй перебувати на вулиці у спеку.

Як врятуватися від спеки на вулиці

Українка показала, як поливає водою напульсники на обох зап’ястях. За її словами, це значно полегшує перебування на свіжому повітрі. Також вона запропонувала замінити напульсники манжетами, відрізаними від шкарпеток.

"Це реально працює, спробуйте. Звичайно, це не так, як під кондиціонером, але легше переносити спеку", — написала вона.

Можна припустити, що цей лайфхак тим дієвіший, чим холодніша вода. Від себе додамо, що можна використовувати крижану воду із термоса, який довго тримає температуру.

Як вижити в поїзді "африканським" літом

Раніше користувачка Threads поділилася в соцмережі лайфхаками, які зібрала, щоб пережити дорогу в поїзді без кондиціонера.

1. Заморожена вода у пляшці. Декілька годин пляшка розморожується і у вас холодна вода, щоб пити або робити компреси.

2. Компреси. Візьміть з собою маленький кухонний рушник. Його можна змочувати водою та прикладати на шию чи лоб. Дуже допомагає охолонути.

3. Лід у термосі. Дуже довго не тане. Можна охолоджувати напої чи натиратися.

4. Вентилятор з льодом. Можна замовити в Інтернеті. Має ємність, куди насипати лід, який можна взяти з собою в термосі. Працює від повербанка.

5. Віяло або щось інше, чим можна обмахуватися. Часто дуже недооцінена річ.

Нагадаємо, в Україні через сильну спеку почалися проблеми на дорогах. На Варшавській трасі (М-07) 29 червня сильно поплавився асфальт. Деякі водії змушені були виходити з авто, щоб гілками захистити небезпечні місця. Водночас у Вінниці через спеку покорчило рейки трамваїв, що зупинило рух деяких маршрутів.