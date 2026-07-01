Звичайні вішалки вже ніхто не купує: нові рішення економлять місце та виглядають стильно

Багато людей прагнуть мінімалізму та практичності

Класичні вішалки в коридорах користуються все меншою популярністю по всьому світу. Замість них часто обирають мінімалістичний варіант, який став справжнім хітом у 2026 році.

Про це пише Radiomitre. Зазначається, що протягом десятиліть підлогова вішалка для одягу була класикою передпокоїв: вона ідеально підходила для розвішування курток, сумок і парасольок. Останніми роками цей образ змінився через зменшення розмірів будинків та прагнення до порядку. Це призвело до появи альтернатив, що посідають менше місця.

Чим замінюють класичні вішалки:

модулі для передпокою, які поєднують вішалку для одягу, лавку та місця для зберігання в одному виробі;

панелі з прихованими гачками та полицями для ключів та сумок.

Вішалка із прихованими (відкидними) гачками. Фото — teslyar

Що стосується оздоблення таких сучасних меблів, кращим вибором є світле дерево — дуб і горіх в пісочних і бежевих тонах — і чорні матові деталі. Текстури, такі як льон та натуральні волокна, додають тепла. Предмети із закругленими краями та вигнутими формами пом’якшують вхід. Таким чином, мінімалістична вішалка для одягу задумана як теплий та функціональний елемент, а не просто декоративний.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що новий матеріал стає хітом, роблячи підлогу невбивною та естетичною.