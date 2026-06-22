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Гіпсокартон відходить у минуле? Новий матеріал робить стіни міцнішими та краще захищає від шуму

Автор
Марина Бондаренко
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Шум від сусідів більше не буде проблемою
Шум від сусідів більше не буде проблемою. Фото Колаж "Телеграфу"

Є дві альтернативи, на які варто звернути увагу

Гіпсокартон багато років залишався одним із найпопулярніших матеріалів для ремонту, але сьогодні йому дедалі частіше шукають заміну. Причина не лише в міцності чи шумоізоляції, а й у бажанні отримати більш надійні стіни без складних будівельних робіт.

На ринку вже з'явилися рішення, які можуть зробити перегородки міцнішими та комфортнішими для життя. Про них "Телеграфу" розповів Сергій Брухаль — керівник та засновник компанії Дім в ремонті та студії Blueberry.

Одним із варіантів є пазогребневі плити. Вони значно міцніші за гіпсокартон. Водночас після встановлення їх потрібно штукатурити, як і інші типи перегородок перед фінішним оздобленням.

Ще одне сучасне рішення — підсилені звукоізоляційні панелі. Вони краще захищають від шуму та додають конструкції міцності. Найефективніше їх використовувати у поєднанні з гіпсокартоном, який створює рівну основу для подальшого ремонту.

Чим замінити гіпсокартон
Пазогребневі плити та підсилені звукоізоляційні панелі. Фото: "Телеграф"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про альтернативу дорогим магазинним фарбам. Йшлося про суміш, яка краще витримує вплив вологи, спеки та перепадів температур, а також допомагає довше зберігати охайний вигляд поверхонь без частого оновлення покриття.

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#Ремонт #Гіпсокартон #Шумоізоляція