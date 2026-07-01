Обычные вешалки уже никто не покупает: новые решения экономят место и выглядят стильно

Многие люди стремятся к минимализму и практичности

Классические вешалки в коридорах пользуются все меньшей популярностью по всему миру. Вместо них часто выбирают минималистичный вариант, который стал настоящим хитом в 2026 году.

Об этом пишет Radiomitre. Отмечается, что на протяжении десятилетий отдельно стоящая вешалка для одежды была классикой прихожих: она идеально подходила для развешивания курток, сумок и зонтов. В последние годы этот образ изменился из-за уменьшения размеров домов и стремление к порядку. Это привело к появлению альтернатив, занимающих меньше места.

Чем заменяют классические вешалки:

модули для прихожей, которые объединяют вешалку для одежды, скамейку и места для хранения в одном изделии;

панели со скрытыми крючками и полками для ключей и сумок.

Вешалка со скрытыми (откидными) крючками. Фото - teslyar

Что касается отделки такой современной мебели, предпочтительным выбором является светлое дерево — дуб и орех в песочных и бежевых тонах — и матовые черные детали. Текстуры, такие как лен и натуральные волокна, добавляют тепла. Предметы с закругленными краями и изогнутыми формами смягчают вход. Таким образом, минималистичная вешалка для одежды задумана как теплый и функциональный элемент, а не просто декоративный.

Напомним, ранее мы писали о том, что новый материал становится хитом, делая пол неубиваемым и эстетичным.