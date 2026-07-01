Відчинили вікно в спеку — і зробили гірше: як треба провітрювати квартиру влітку

Для провітрювання важливо вибрати правильний час

Влітку в квартирі швидко стає душно і нестерпно жарко, і перше, що хочеться зробити — відчинити вікна навстіж. Але саме ця звичка часто погіршує ситуацію. Якщо провітрювати в невідповідний час, до будинку заходить не свіжість, а ще тепліше та вологіше повітря з вулиці.

Коли провітрювати: золоте правило

Провітрювати квартиру влітку варто лише тоді, коли на вулиці справді прохолодніше, ніж у приміщенні, радять фахівці німецького видання utopia.de. Ранкове провітрювання є особливо ефективним. У цей час часто дме легкий вітерець, який додатково охолоджує повітря. Щойно на вулиці теплішає, вікна краще знову зачинити і не відчиняти протягом дня, щоб прохолода в кімнатах трималася довше. Виняток варто зробити тільки після душу або готування. Тоді коротке провітрювання допоможе швидко вивести зайву вологу.

Як правильно провітрювати кімнати

Влітку для повноцінного провітрювання потрібно від 20 до 30 хвилин, тому що через мінімальну різницю температур у приміщенні та на вулиці швидкість повітрообміну значно знижується порівняно із зимовим періодом.

Прочиненого вікна для провітрювання недостатньо. Ефективніше відкрити вікна та двері одразу в кількох кімнатах, щоб створити протяг.

Що ще допоможе не перегріти квартиру

Вдень, поки сонце у зеніті, закривайте жалюзі та штори. Чим менше прямого світла потрапляє до кімнати, тим повільніше вона нагрівається.

Приберіть на якийсь час щільні килими, які утримують тепло.

Вимикайте техніку, якою не користуєтесь. Навіть у режимі очікування вона трохи нагріває повітря.

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