Коли вдома як у сауні: грецький спосіб охолодити кімнату без кондиціонера

Такий спосіб не замінить кондиціонер повністю, але здатний помітно полегшити життя у спекотні дні

Коли температура повітря піднімається вище 30 градусів, квартира перетворюється на справжню сауну, особливо в місті, де бетон та асфальт утримують тепло набагато довше, ніж десь за містом. Кондиціонери в такій ситуації здаються єдиним порятунком, але вони є не в кожній квартирі.

Портал Baden24 стверджує, що у Греції використовують лайфхак із пляшкою води, щоб знизити температуру в кімнатах без кондиціонера.

У чому суть "методу з пляшками"

Одну або кілька пластикових пляшок наповнюють приблизно на 80 відсотків звичайною водою і заморожують. Заморожені пляшки перетворюються на пасивні охолоджувальні елементи. Якщо розмістити таку крижану пляшку перед вентилятором або відразу за ним, повітря починає обтікати її холодну поверхню, і температура в безпосередній близькості від вентилятора може опуститися на один-два градуси.

Що важливо врахувати

Використовуйте пластикові пляшки. Скляна тара під час замерзання води може луснути, тому для методу підходять тільки пластикові пляшки.

Не наливайте воду до самого горлечка. Вода при замерзанні розширюється, тому 80 відсотків об'єму — це максимум, який дозволить пляшці не пошкодитися в морозилці.

Розміщуйте пляшку правильно відносно вентилятора. Ефект охолодження відчувається саме тоді, коли повітря від вентилятора проходить уздовж крижаної поверхні пляшки, а не просто обдуває її здалеку.

Використовуйте одразу кілька пляшок. Одна заморожена пляшка дає скромний ефект, а кілька таких пляшок, розставлених поруч із вентилятором по черзі, здатні помітніше знизити температуру в кімнаті протягом тривалішого часу.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно використовувати вентилятор, щоб врятуватися від спеки.