Открыли окно в жару — и сделали хуже: как нужно проветривать квартиру летом

Для проветривания важно выбрать правильное время

Летом в квартире быстро становится душно и невыносимо жарко, и первое, что хочется сделать — открыть окна настежь. Но именно эта привычка часто усугубляет ситуацию. Если проветривать в неподходящее время, в дом заходит не свежесть, а еще более теплый и влажный воздух с улицы.

Когда проветривать: золотое правило

Проветривать квартиру летом стоит только тогда, когда на улице действительно прохладнее, чем в помещении, советуют специалисты немецкого издания utopia.de. Утреннее проветривание особенно эффективно. В это время часто дует легкий ветерок, который дополнительно охлаждает воздух. Как только на улице теплеет, окна лучше снова закрыть и не открывать в течение дня, чтобы прохлада в комнатах держалась дольше. Исключение стоит сделать только после душа или готовки. Тогда короткое проветривание поможет быстро вывести лишнюю влагу.

Как правильно проветривать комнаты

Летом для полноценного проветривания требуется от 20 до 30 минут, так как из-за минимальной разницы температур в помещении и на улице скорость воздухообмена значительно снижается по сравнению с зимним периодом.

Приоткрытого окна для проветривания недостаточно. Эффективнее открыть окна и двери сразу в нескольких комнатах, чтобы создать сквозняк.

Что еще поможет не перегреть квартиру

Днем, пока солнце в зените, закрывайте жалюзи и шторы. Чем меньше прямого света попадает в комнату, тем медленнее она нагревается.

Уберите на время плотные ковры, которые удерживают тепло.

Выключайте технику, которой не пользуетесь. Даже в режиме ожидания она немного нагревает воздух.

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