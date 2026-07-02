Капніть цей засіб з аптечки в сметану: обман виробників розкриється за секунду

Недобросовісні виробники можуть спробувати замаскувати погану сировину

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Перевірити якість покупної сметани можна за допомогою засобу, який є у кожного в аптечці. Простий домашній досвід покаже "штучність" продукту.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів голова Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський.

Він пояснив, що цим засобом є звичайний йод. За допомогою нього можна протестувати сметану на стабілізатори, наприклад, крохмаль.

Довідка: крохмаль у сметану додають як загусник або стабілізатор. Він зв'язує зайву вологу (сироватку), надаючи навіть рідкому чи нежирному продукту штучну густоту, глянцевість та товарний вигляд. Так, наприклад, можна замаскувати низьку якість сировини або збільшити обсяг готової продукції.

Як перевірити сметану на стабілізатори:

Додати краплю йоду до сметани;

трохи зачекати;

якщо продукт набув синій або фіолетовий відтінок, то він містить крохмаль.

"Сметана, яка густа, додаєш краплю йоду і якщо синіє, тоді це говорить про те, що там є стабілізатор", — зазначив Чагаровський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що категорично не потрібно робити з холодильником у спеку : ця помилка обійдеться вам дорого.