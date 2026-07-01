Не кладіть його у солону воду: як зберегти вершкове масло під час відключень світла

Цей метод дозволяє зберігати продукт свіжим навіть без електроенергії

Під час тривалих відключень світла багато українців шукають способи зберегти продукти без холодильника. Якщо йдеться про вершкове масло, існує лише один справді ефективний метод для довготривалого зберігання.

Докладніше про нього в інтерв'ю "Телеграфу" розповів голова Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський.

За словами експерта, якщо електроенергії немає і холодильник не працює, вершкове масло можна врятувати, лише перетопивши його.

"Перетопіть, помістіть у банку і все. І можете без електрики зберігати довгий час", — порадив Вадим Чагаровський.

Надалі таке масло можна використовувати для приготування різних страв так само, як і звичайне.

Водночас, за словами експерта, популярний народний спосіб — зберігання вершкового масла у солоній воді — не варто розглядати як довготривале рішення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що категорично не треба робити з холодильником у спеку: ця помилка коштуватиме вам дорого.