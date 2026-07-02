Капните это средство из аптечки в сметану: обман производителей раскроется за секунду

Недобросовестные производители могут попытаться замаскировать плохое сырье

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Проверить качество покупной сметаны можно с помощью средства, которое есть у каждого в аптечке. Простой домашний опыт покажет "искусственность" продукта.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал глава Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.

Он объяснил, что этим средством является обычный йод. С помощью него можно протестировать сметану на стабилизаторы, например, крахмал.

Справка: крахмал в сметану добавляют в качестве загустителя или стабилизатора. Он связывает лишнюю влагу (сыворотку), придавая даже жидкому или нежирному продукту искусственную густоту, глянцевость и товарный вид. Так, например, можно замаскировать низкое качество сырья или увеличить объем готовой продукции.

Как проверить сметану на стабилизаторы:

Добавить каплю йода к сметане;

немного подождать;

если продукт приобрел синий или фиолетовый оттенок, то в нем содержится крахмал.

"Сметана, которая густая, добавляешь каплю йода и если синеет, тогда это говорит о том, что там есть стабилизатор", — отметил Чагаровский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что категорически не нужно делать с холодильником в жару: эта ошибка обойдется вам дорого.