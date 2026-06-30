Ця помилка коштуватиме вам дорого: що категорично не треба робити з холодильником у спеку

Пристрій може зіпсуватися

Залишені відкритими дверцята холодильника або морозильної камери — поширена помилка, яка призводить до серйозних наслідків. Окрім псування продуктів, це загрожує значним зростанням витрат на електроенергію та ризиком поломки побутової техніки.

Про це пише libertatea. "Телеграф" розповість деталі.

Що відбувається з технікою та рахунками

Холодильник працює за принципом виведення тепла зсередини назовні. Коли дверцята залишаються відкритими, всередину потрапляє тепле повітря. Компресор починає працювати на повну потужність без зупину, намагаючись компенсувати підвищення температури.

Холодильник

Це призводить до таких наслідків:

Стрибок витрат на електроенергію: Через безперервну роботу компресора споживання електрики холодильником може зрости на 30–50%.

Через безперервну роботу компресора споживання електрики холодильником може зрости на 30–50%. Утворення конденсату та криги: Тепле повітря, стикаючись із холодними поверхнями, перетворюється на краплі води, а згодом — на товстий шар криги на випарнику. Це блокує циркуляцію повітря і знижує ефективність приладу.

Вплив часу на якість та безпеку продуктів

Ступінь псування їжі безпосередньо залежить від тривалості температурного збою. Якщо холодильник залишався відкритим менше ніж 2–4 години, продукти залишаються безпечними для споживання, оскільки температура всередині зазвичай не встигає піднятися до критичного рівня.

Ситуація змінюється, якщо дверцята були відчинені понад 4 години або всю ніч. У такому разі всі швидкопсувні товари, як-от свіже м'ясо, молоко, йогурти, яйця та готові страви, необхідно утилізувати. Водночас тверді сири, вершкове масло, соки, овочі та фрукти зазвичай залишаються придатними до споживання.

Якщо ж прилад залишався відкритим більше 12 годин, ризик харчового отруєння суттєво зростає. За таких умов експерти рекомендують без вагань викинути всі швидкопсувні продукти, а решту їжі ретельно перевірити на вигляд і запах перед вживанням.

Морозильна камера — окрема небезпека

Залишити відчиненою морозилку — ще серйозніша проблема, адже її стандартна робоча температура становить -18°C або нижче. Головне правило для морозильної камери: продукти, які випадково розморозилися, категорично заборонено заморожувати повторно, якщо вони не були попередньо термічно оброблені (зварені чи посмажені). Повторне заморожування руйнує структуру продукту та не знищує бактерії, які встигли розмножитися, коли температура піднялася вище 0°C.

Цікаво, що повністю заповнена морозилка тримає холод значно довше, ніж напівпорожня, оскільки заморожена маса їжі сама працює як акумулятор холоду.

Що робити, якщо ви виявили холодильник відкритим

Якщо така неприємність уже сталася, фахівці рекомендують діяти за алгоритмом:

Вимкніть прилад із розетки. Дістаньте всі продукти та проведіть ревізію (зіпсоване викиньте, вціліле — перемістіть у прохолодне місце). Повністю розморозьте холодильник вручну та ретельно витріть увесь конденсат і воду зі стінок. Скористайтеся моментом, щоб помити внутрішні поверхні водою з содою — це прибере неприємні запахи. Увімкніть порожній холодильник у мережу та дайте йому попрацювати близько 6 годин, щоб він відновив нормальну температуру, перш ніж знову завантажувати туди їжу. Загалом для повного відновлення температурного режиму приладу може знадобитися від 3 до 24 годин.

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