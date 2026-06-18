Частина пенсіонерів може втратити виплату. Хто у списку та що робити

Нарахування залежать від багатьох факторів

Частина пенсіонерів Україні може втрати виплату. Йдеться про осіб, які отримують пенсію за інвалідністю.

Про це свідчить закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Зазначається, що відмов щодо виплати може бути кілька.

Основні причини відмови — це відсутність права на пенсію по інвалідності та неповний пакет документів. Зазвичай виплату за інвалідністю призначають за наявності трудового стажу від 1 до 15 років. Від цієї тривалості залежить й розмір пенсії.

Перелік документів, які треба подавати:

заява встановленого зразка

паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення

документ про місце проживання або реєстрацію

підтвердження страхового стажу

медичний висновок або довідку військово-лікарської комісії (для військових)

довідка про заробітну плату за 60 місяців до 30.06.2000

дані про грошове забезпечення та страхові внески

документи про особливий статус (за наявності)

підтвердження відсутності пенсії за місцем реєстрації в РФ та декларацію про відсутність громадянства держави-агресора.

Пенсія розраховується як відсоток від пенсії за віком:

100% — І група інвалідності

90% — ІІ група

50% — ІІІ група

Окрім того, до страхового стажу також зараховується період від встановлення інвалідності до досягнення 60 років.

Хто може втратити пенсію. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Призначення пенсії може відбуватись, коли заяву подано протягом 3 місяців після встановлення інвалідності або пізніше. У першому випадку виплати нараховуються з дати встановлення, у другому — з дня подання заяви.

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