Без цього успіху не досягнеш: важлива навичка покоління 70-х років, якої треба повчитися молоді

Непохитність на шляху до своєї мети — це те, що відрізняє людей старшого віку

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Сучасна молодь часто змінює роботу, захоплення та життєві цілі, через що їм складніше досягати довгострокових результатів. Водночас у старшого покоління є кілька корисних звичок, які могли б значно полегшити життя молодикам.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів психолог, психотерапевт, член Європейської асоціації транзактного аналізу Сергій Твардієвич.

За словами фахівця, однією з головних переваг старшого покоління є здатність не відволікатися на другорядні речі.

"Як психолог, я б виділив таку здатність, як вміння триматися певної ідеології й тримати ціль свого життя у фокусі", — зазначив Твардієвич.

Психолог пояснив, що сучасна молодь дорослішає в умовах так званого кліпового мислення, яке сформувалося під впливом гаджетів, смартфонів і постійного потоку інформації. Через це увага стає більш розсіяною, а концентрація на одному напрямку — слабшою.

Кліпове мислення заважає концентрації

"Вони можуть пробувати 10–12 видів зайнятості чи роботи за три-чотири роки. І це не дає можливості по-справжньому сфокусуватися", — наголосив експерт.

Ще однією важливою навичкою, яку варто перейняти у старшого покоління, психолог назвав уміння піклуватися про себе та отримувати задоволення від простих речей.

"Молоді потрібне більш інтенсивне навантаження у форматі задоволень. Але вміння отримувати насолоду від природи, від рибалки, від дачі — це ті навички, які могли б сьогодні значно полегшити життя молодих людей", — підсумував Сергій Твардієвич.

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