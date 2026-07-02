Без этого успеха не достичь: важный навык поколения 70-х годов, которому надо поучиться молодежи

Непреклонность на пути к своей цели — это то, что отличает людей старшего возраста

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Современная молодежь часто меняет работу, увлечения и жизненные цели, поэтому им сложнее достигать долгосрочных результатов. В то же время у старшего поколения есть несколько полезных привычек, которые могли бы значительно облегчить жизнь молодым людям.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал психолог, психотерапевт, член Европейской ассоциации транзактного анализа Сергей Твардиевич.

По словам специалиста, одним из главных преимуществ старшего поколения является способность не отвлекаться на второстепенные вещи.

"Как психолог, я бы выделил такую способность, как умение держаться определенной идеологии и держать цель своей жизни в фокусе", — отметил Твардиевич.

Психолог объяснил, что современная молодежь взрослеет в условиях так называемого клипового мышления, сформировавшегося под влиянием гаджетов, смартфонов и постоянного потока информации. Поэтому внимание становится более рассеянным, а концентрация на одном направлении — более слабой.

Клиповое мышление мешает концентрации

"Они могут пробовать 10-12 видов занятости или работы за три-четыре года. И это не позволяет по-настоящему сфокусироваться", — подчеркнул эксперт.

Еще одним важным навыком, который следует перенять у старшего поколения, психолог назвал умение заботиться о себе и получать удовольствие от простых вещей.

"Молодые нуждаются в более интенсивной нагрузке в формате удовольствий. Но умение получать наслаждение от природы, от рыбалки, от дачи — это те навыки, которые могли бы сегодня значительно облегчить их жизнь", — подытожил Сергей Твардиевич.

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