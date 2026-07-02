Небезпечна міль заполоняє Україну: знищує фрукти до прожилок (фото)

Вченим вдалося успішно вивести дорослих особин із гусениць

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На заході України вперше зафіксували появу небезпечного шкідника. Раніше вони мешкали виключно у південних регіонах.

Про це повідомили українські вчені Віктор Єпішин та Руслан Мішустін у своєму дослідженні для наукового журналу SHILAP. Йдеться про інжирну міль (Choreutis nemorana). Гусениць екзотичного метелика виявили на листі домашнього інжиру (Ficus carica) в одному із приватних садів Ужгорода. Пізніше вченим вдалося успішно вивести їх дорослих особин в лабораторних умовах.

Інжирна міль. Фото — shilap

Раніше інжирну міль можна було зустріти лише в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Однак через глобальне потепління та розширення зон вирощування інжиру шкідник мігрував. Експерти вважають, що до Закарпаття метелик, швидше за все, потрапив із сусідніх Угорщини чи Словаччини, де він уже активно поширюється.

Гусениці інжирної молі. Фото — shilap

Чим небезпечний цей шкідник?

Гусениці інжирної молі живуть у "укриттях" з павутиння на листі плодових дерев. Вони пожирають всю зелень і залишають від неї одні прожилки, а за браком їжі можуть переключитися навіть на стебла і самі плоди інжиру. Таким чином, урожай може бути повністю знищений, а дерево ослаблене.

Садівникам західних областей рекомендують уважно оглядати кущі інжиру наприкінці літа, щоб вчасно помітити появу небезпечного "гостя".

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