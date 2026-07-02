Опасная моль заполоняет Украину: уничтожает фрукты до прожилок (фото)

Ученым удалось успешно вывести взрослых особей из гусениц

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На западе Украины впервые зафиксировали появление опасного вредителя. Раньше они обитали исключительно в южных регионах.

Об этом сообщили украинские ученые Виктор Епишин и Руслан Мишустин в своем исследовании для научного журнала SHILAP. Речь идет об инжирной моли (Choreutis nemorana). Гусениц экзотической бабочки обнаружили на листьях домашнего инжира (Ficus carica) в одном из частных садов Ужгорода. Позже ученым удалось успешно вывести из них взрослых особей в лабораторных условиях.

Инжирная моль. Фото - shilap

Ранее инжирную моль можно было встретить только в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. Однако из-за глобального потепления и расширения зон выращивания инжира вредитель мигрировал. Эксперты считают, что в Закарпатье бабочка, скорее всего, попала из соседних Венгрии или Словакии, где она уже активно распространяется.

Гусеницы инжирной моли. Фото - shilap

Чем опасен этот вредитель?

Гусеницы инжирной моли живут в "убежищах" из паутины на листве плодовых деревьев. Они пожирают всю зелень и оставляют от нее одни прожилки, а при нехватке еды могут переключиться даже на стебли и сами плоды инжира. Таким образом урожай может быть полностью уничтожен, а дерево ослаблено.

Садоводам западных областей рекомендуют внимательно осматривать кусты инжира в конце лета, чтобы вовремя заметить появление опасного "гостя".

Напомним, ранее мы писали о том, что в украинских дворах массово появляется интересный пернатый хищник.