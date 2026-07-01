Його вважають містичним. В українських дворах масово з'являється цікавий пернатий хижак
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Хижак навіть не боявся людей
Жителька Луцька помітила у дворі багатоповерхівки хижого птаха, якого останнім часом все частіше бачать у містах України. Дехто з наших співгромадян вважає цих пернатих "містичними".
Про несподівану зустріч розповіла користувачка Threads під ніком jannagoljan_knitting. За словами коментаторів, йдеться про птаха під назвою боривітер.
Хижак прилетів у двір до людей і відпочивав на даху машини. Цікаво, що людей соколя не боялося і навіть дало себе погладити.
"Ой, подивіться, який житель у нас в дворі завівся. Людей не боїться, я його навіть погладила", — розповіла авторка посту.
Також у коментарях зазначають, що останнім часом бачать представників цього виду все частіше у різних містах України. Варто нагадати, що ще минулого року кореспондентка "Телеграфа" із Запоріжжя зафільмувала пташеня боривітра посеред вулиці.
А до цього орнітолог Василь Костюшин пояснював "Телеграфу", чому боривітри зараз активно заселяють урбанізовані території. Основна причина — наявність кормової бази. У місті для боривітра вистачає і дрібних гризунів, і дрібних птахів. У місті для нього вистачає і дрібних гризунів, і дрібних птахів. Боривітри добре пристосовуються до умов міського середовища. Замість природних скель — багатоповерхівки. А замість степових мишей — міські гризуни чи пташки, які розвелися у великій кількості у дворах.
Довідка: Боривітер — це хижий птах із ряду соколоподібних родини соколиних, найпоширеніший хижий птах Європи після канюка.
Також деякі користувачі соцмережі поділилися, що вважають таких птахів містичними. За їхніми переконаннями, боривітер — "зв’язковий між світами", який приносить людям звістки.
Раніше "Телеграф" розповідав, чи справді в містах України стає менше горобців.