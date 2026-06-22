Одесу заполонила не сарана, а комаха-хижак. Що про неї відомо та як відрізнити (відео)

Коники не лише безпечні, але й корисні для рослинності та птахів

В Одесі зафіксували нашестя великих комах, яких більшість сприйняла за небезпечну за сарану. Однак це виявилися сірі коники.

Відео зі скупченням комах публікують у мережі. Вони заполонили вулиці, тротуари та алеї міста. Зокрема багато величезних комах з'явилося у парку Шевченка.

Люди сприйняли комах за сарану, проте орнітолог Сергій Курочкін заспокоїв, що це не шкідлива сарана, а сірі коники. Вони є хижаками та харчуються дрібними комахами, гусеницями та попелицями, знищуючи дрібних шкідників рослин. Крім того, самі коники є кормовою базою для птахів.

Чому коники заполонили Одесу

За словами орнітолога, популяція сірого коника збільшилася через м’яку зиму та теплу й вологу весну. Якщо на певній території коники розмножуються, виникає так звана макроптерна (довгокрила) форма — комахи відрощують потужні крила і летять на пошуки нових територій.

Сірий коник. Фото: Facebook

Під час нічних перельотів коники орієнтуються за зірками та місяцем. Однак їх збило з пантелику штучне освітлення Одеси, на світло якого полетіли.

Чи кусають коники людей

Сірий коник не нападає на людину, однак якщо взяти його в руки, захищаючись, може вщипнути або вкусити своїми міцними щелепами. Проте його укус неотруйний і безпечний.

Як відрізнити сірого коника від сарани

Коник — це переважно нічний хижак, який знищує дрібних комах і є корисним для людини. Сарана — це денний травоїдний шкідник, який збивається у зграї та нищить посіви.

У коника вуса дуже довгі (часто довші за тіло) і слугують для орієнтації. Тоді як вуса сарани завжди короткі.

Як відрізнити коника від сарани. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Коник має довші задні лапи та міцні передні кінцівки, якими хапає здобич. У сарани передні лапки слабкі, бо шкідник використовує їх лише для опори.

У коника рухлива голова з гострими хижими щелепами та коротке масивне черевце. У сарани голова малорухлива з потужними щелепами для перетирання зелені, а черевце довгасте.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на півдні України помічений смугастий хижак. Його укус може спричинити параліч.