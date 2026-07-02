Плавучий острів і кришталева вода: на Поліссі ховається унікальне карстове озеро з легендами

Засвітське нерідко називають "Оком Полісся"

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На Рівненщині є карстове озеро Засвітське, яке вражає прозорою водою, плавучим островом і численними легендами. Водойму називають однією з найцікавіших природних перлин українського Полісся.

Докладніше про це унікальне місце розповіло видання "Конкурент".

Озеро розташоване неподалік села Млин у Нобельському старостинському окрузі. Воно входить до території Нобельського національного природного парку й щороку приваблює любителів відпочинку на природі.

Засвітське нерідко називають "Оком Полісся". Таку назву водойма отримала завдяки майже ідеально круглій формі. Площа озера становить близько 21,5 гектара, а глибина в окремих місцях сягає 25 метрів.

Тут водиться чимало риби

Вода тут настільки прозора, що навіть улітку залишається прохолодною. Водночас однією з головних особливостей водойми є невеликий плавучий острів. Він поступово змінює своє розташування під впливом вітру та течій, що робить озеро ще більш незвичайним.

Із Засвітським пов'язано чимало легенд. За однією з них, колись на місці озера існувало село, яке провалилося під землю після того, як один із його жителів вирішив працювати у велике церковне свято. Від затопленого поселення нібито залишився лише острівець посеред водойми.

Його глибина в окремих місцях сягає 25 метрів

Місцеві також розповідають про загадкове червонувате сяйво, яке іноді можна побачити над поверхнею води, а ще — про літак, що впав у центр озера під час війни та так і не був піднятий через значну глибину.

Крім того, у цих водах водяться щука, окунь, карась, лин, плотва та раки, а навколишні ліси створюють чудові умови для спокійного відпочинку.

Нагадаємо, як раніше повідомляв "Телеграф", озеро у Києві тримає у страху незвичайна риба: іхтіолог розповіла, чим вона небезпечна.