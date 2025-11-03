Побачити Стригальню і померти. Де на Закарпатті є курорт з кумедною назвою

Людей у селі небагато, проте природа неймовірно красива

Серед величних Карпатських гір у Хустському районі Закарпатської області є мальовниче село з колоритною назвою Стригальня. Це чудове місце для спокійного відпочинку в горах.

Місцина дає змогу зануритися у дух давніх гуцульських традицій. Стригальня розташована у мальовничому регіоні Міжгір'я, що славиться своєю незайманою природою, полонинами та гірськими струмками. Туди варто їхати заради тиші, що наповнює спокоєм, краєвидів, від яких перехоплює подих, чистого повітря та справжнього карпатського колориту.

Назва села говорить сама за себе. Місцеві розповідають, що воно отримало назву Стригальня через це, що саме там навесні стригли овець. За переписом населення України 2001 року в селі мешкали 504 особи.

Восени Стригальня має особливий колорит. Фото Анна Реклінська

Будинки розташовано далеко один від одного. Фото Анна Реклінська

Простори села наповнюють спокоєм. Фото Анна Реклінська

Церква Покрови Богородиці — перлина села

Головна історико-архітектурна окрасою Стригальні — Церква Покрови Богородиці, збудована у 1913 році. Хоча її збудовано відносно нещодавно, в архітектурі чітко простежуються риси традиційного закарпатського дерев'яного будівництва. Невелика двозрубна будівля дуже мальовнича.

Церква

Поруч з храмом дерев'яна дзвіниця, що старша за саму церкву, її було зведено ще у XIX столітті. Дзвіниця має архаїчний вигляд із гострим шатровим верхом. Церковний ансамбль стоїть на високому пагорбі у центрі села, посеред чудових краєвидів.

Дзвінниця

Неподалік розташовано чимало цікавих туристичних місць. Це й Реабілітаційний центр бурого ведмедя, й мальовничій водоспад Шипіт, й Національний природний парк "Синевир". Для любителів активного відпочинку — катання на лижах та сноубордах на курортах Пилипець і Подобовець.

Озеро Синевир

Реабілітаційний центр бурого ведмедя

