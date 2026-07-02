В однієї із головних зірок чемпіонату світу з’явився "двійник" в Україні (фото)

Відома українка відзначила схожість із супербомбардиром

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Норвезький нападник Ерлінг Голанд потрапив у тренди української соцмережі threads. Річ у тому, що у супербомбардира чемпіонату світу з футболу з’явився несподіваний двійник з України.

Що потрібно знати

Голанд блищить на ЧС-2026

У мережі завірусився мем про зачіску футболіста

Відома українка помітила схожість із норвежцем

Українська блогерка "Пані Світлана" (Світлана Сенюкова) з Києва зазначила, що футболіст трохи схожий на неї. Її пост завірусився у мережі.

Все почалося з відомого мему про зачіску форварда. Світлана пожартувала, що вона та Ерлінг мають щось спільне.

У нас із ним є щось схоже. Світлана Сенюкова

У мережі відзначили чудове почуття гумору у Світлани, яка вміє пожартувати з себе.

Довідка: "Пані Світлана" є переможницею відомого українського фітнеспроєкту зі схуднення "Перевтілення з Катею Жесть". Жінка веде блог у соцмережах: активно ділиться своїм особистим досвідом, лайфстайл-контентом, рецептами сніданків, а також розповідає про життя своїх собак породи коргі.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф. Збірна Норвегії з Голандом у складі вже вийшла до 1/8 фіналу, де зіграє із Бразилією.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.