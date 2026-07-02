У одной из главных звезд чемпионата мира появился "двойник" в Украине (фото)

Известная украинка отметила сходство с супербомбардиром

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Норвежский нападающий Эрлинг Холанд попал в тренды украинской соцсети threads. Дело в том, что у супербомбардира чемпионата мира по футболу появился неожиданный двойник из Украины.

Что нужно знать

Холанд блистает на ЧМ-2026

В сети завирусился мем о прическе футболиста

Известная украинка заметила сходство с норвежцем

Украинский блогер "Пані Світлана" (Светлана Сенюкова) из Киева отметила, что футболист немного похож на нее. Ее пост завирусился в сети.

Все началось с известного мема о прическе форварда. Светлана пошутила, что она и Эрлинг имеют что-то похожее.

У нас с ним есть что-то похожее. Светлана Сенюкова

В сети отметили отличное чувство юмора у Светланы, которая умеет пошутить над собой.

Справка: "Пані Світлана" является победительницей известного украинского фитнес-проекта по похудению "Перевтілення з Катею Жесть". Женщина ведет блог в соцсетях: активно делится своим личным опытом, лайфстайл-контентом, рецептами завтраков, а также рассказывает о жизни своих собаках породы корги.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф. Сборная Норвегии с Холандом в составе уже вышла в 1/8 финала, где сыграет с Бразилией.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.