В "АТБ" розповіли, чи можна повернути товар без чека

У службі підтримки розповіли, куди в таких випадках звертатися покупцям

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Багато українців вважають, що без касового чека повернути товар до магазину неможливо. Насправді ж, вихід є навіть з цієї ситуації.

Докладніше про те, як діяти покупцям, "Телеграфу" розповіли в службі підтримки мережі супермаркетів.

Якщо після повернення з магазину ви зрозуміли, що товар вам не підходить і вирішили повернути його, достатньо просто звернутися до касира з чеком на покупку.

У випадку, коли чек був загублений або ж ви не взяли його, повернення також можливе. Для цього потрібно підійти до адміністратора магазину і попросити зробити копію чека, зазначили у службі підтримки мережі "АТБ".

Проблему можна вирішити

Таким чином, втрата паперового чека не завжди позбавляє покупця права на повернення товару. Якщо покупку можна ідентифікувати за даними магазину, адміністрація може відновити підтвердження придбання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як економити в "АТБ" без відмови від улюблених продуктів.