В "АТБ" рассказали, можно ли вернуть товар без чека

В службе поддержки рассказали, куда в таких случаях обращаться покупателям

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Многие украинцы считают, что без кассового чека вернуть товар в магазин невозможно. На самом же деле, выход есть даже из этой ситуации.

Подробнее о том, как действовать покупателям, "Телеграфу" рассказали в службе поддержки сети супермаркетов.

Если по возвращении из магазина вы поняли, что товар вам не подходит и решили вернуть его, достаточно просто обратиться к кассиру с чеком на покупку.

В случае, когда чек был потерян или вы не взяли его, возврат также возможен. Для этого нужно подойти к администратору магазина и попросить сделать копию чека, отметили в службе поддержки сети "АТБ".

Проблему можно решить

Таким образом, потеря бумажного чека не всегда лишает покупателя права на возврат товара. Если покупку можно идентифицировать по данным магазина, администрация может возобновить подтверждение приобретения.

Напомним, ранее Телеграф рассказывал, как экономить в АТБ без отказа от любимых продуктов.