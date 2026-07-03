Як розпізнати прострочку в "АТБ" за 10 секунд, навіть не дивлячись на терміни: 4 лайфхаки

Один лише зовнішній вигляд продуктів вже говорить багато про що

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Багато клієнтів супермаркетів, наприклад "АТБ", не часто звертають увагу на терміни придатності. Іноді це призводить до неприємних "сюрпризів" вдома. Проте розпізнати підозрілий продукт можна навіть без заповітних цифр.

Нейромережа Gemini поділилася лайфхаками для покупців про те, як не покласти у свій кошик зіпсований товар. Існує кілька способів, які повинні збентежити досвідченого покупця і змусити перевірити терміни придатності:

Молочка — натисніть на кришечку або пластикове покриття стаканчика. У свіжого продукту воно плоске або трохи втиснуте всередину. Якщо кришка натягнута, як мембрана на барабані, або пружинить – продукт уже міг заграти.

— натисніть на кришечку або пластикове покриття стаканчика. У свіжого продукту воно плоске або трохи втиснуте всередину. Якщо кришка натягнута, як мембрана на барабані, або пружинить – продукт уже міг заграти. Сир – подивіться на лоток через прозоре віконце. Якщо всередині упаковки є краплі вологи (сир "потіє") або краї шматочків змінили колір на темніший/жовтий і підсохли — він може лежати вже довго

М’ясо та напівфабрикати – м’ясо тримає форму, а лоток під ним сухий або з мінімальною кількістю вологи. Якщо шматки м’яса чи котлети буквально плавають у рожевій рідині, а сам продукт виглядає блідим та пухким – підозріло.

– м’ясо тримає форму, а лоток під ним сухий або з мінімальною кількістю вологи. Якщо шматки м’яса чи котлети буквально плавають у рожевій рідині, а сам продукт виглядає блідим та пухким – підозріло. Хліб і випічка — "вспотілий" виріб повинен насторожити і переглянути терміни (у такому середовищі може швидко з’явитися пліснява).

Хліб із пліснявою. Фото — zemelka

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в "АТБ" розкрили секрет про те, що роблять із простроченням.