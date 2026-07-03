Більше жодних черг в "АТБ": секретний лайфхак, про який знають одиниці

Немає потреби штовхатися у натовпі

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Черг на касах в "АТБ" можна уникнути в легальний спосіб. Цей простий лайфхак допоможе не витрачати дорогоцінний час життя у довжелезних чергах.

Про те, як купити щось в "АТБ" й не стояти в черзі, у соцмережі TikTok розповів Андрій Пельвецький. Перед походом в магазин треба скористатися додатком "АТБ" та зробити інтернет-замовлення.

В додатку потрібно покласти до кошика потрібні товари, обрати "самовивіз" та оплатити покупку. Прийшовши у магазин треба підійти до точки видачі інтернет-замовлень. На вивісці зазвичай написано, що вони обслуговуються поза чергою.

Працівник магазину приносить ваш товар та пробиває його на касі. При цьому покупець, який зробив інтернет-замовлення не стоїть у черзі, він забирає свої покупки, не втрачаючи часу.

Правило "п'яти" в "АТБ" — коли мають відкрити додаткові каси

До слова, мережа має чіткі правила щодо того, якою може бути черга за наявності кас, що не працюють Так, якщо в черзі понад п'ятеро людей, мають відкривати додаткові каси. В цьому випадку треба звернутися до працівників магазину з проханням це зробити.

Чому в "АТБ" виник дефіцит деяких продуктів. Інфографіка: "Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав про ще один спосіб не стояти в черзі в "АТБ". Як скористатися функцією "Скануй Купуй".