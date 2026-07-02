Не лише акції: як економити в "АТБ" без відмови від улюблених продуктів

Декілька звичок допоможуть помітно скоротити витрати на продукти

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Покупці дедалі частіше шукають способи економити на щоденних покупках, адже ціни на продукти залишаються високими. Водночас мережа "АТБ" надає одразу кілька можливостей зменшити суму в чеку.

Докладніше про це розповість "Телеграф".

Користуйтеся застосунком

Найпростіший спосіб отримати додаткову вигоду — встановити або оновити мобільний застосунок "АТБ". Зараз він дозволяє отримувати миттєву знижку 10% на окремі товари. Для цього достатньо перед оплатою відсканувати QR-код на касі. Товари, які беруть участь у програмі, мають спеціальні позначки на цінниках.

Перевіряйте акції ще до походу в магазин

Фахівці радять не вирушати за покупками спонтанно. Перед виходом варто переглянути каталог акцій у застосунку або на сайті мережі та скласти список лише тих товарів, які дійсно потрібні. Це допоможе не лише скористатися найвигіднішими пропозиціями, а й уникнути імпульсивних покупок.

Поєднуйте різні знижки

Якщо маєте спеціальну картку "АТБ" від банку-партнера, її варто використовувати разом із застосунком. Для окремих товарів це дає можливість отримати додаткові знижки, а іноді й скористатися спеціальними акційними пропозиціями.

Покупки стануть вигіднішими

Купуйте товари власних торгових марок

У багатьох категоріях продукція власних брендів "АТБ" коштує дешевше за аналогічні товари від відомих виробників. При цьому якість часто залишається на цілком прийнятному рівні, тому така заміна може суттєво скоротити витрати сімейного бюджету.

Не ходіть за покупками голодними

Цю пораду регулярно дають фахівці з фінансової грамотності та поведінкової економіки. Коли людина голодна, вона частіше купує зайві снеки, солодощі або продукти, яких спочатку не планувала брати. У результаті чек може зрости на кілька сотень гривень.

Звертайте увагу на ціну за кілограм

Великі упаковки не завжди виявляються вигіднішими. Перед покупкою варто порівнювати саме вартість за кілограм або літр — ця інформація зазначається на цінниках. Іноді менша упаковка обходиться дешевше в перерахунку на вагу.

Плануйте меню на кілька днів

Якщо заздалегідь визначитися зі стравами на найближчий тиждень, можна купувати лише необхідні продукти. Це допомагає зменшити кількість харчових відходів і рідше повертатися до магазину за дрібницями, які нерідко закінчуються незапланованими витратами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як "АТБ" вдається тримати низькі ціни у порівнянні з іншими.