Чому покоління 1940-1970-х років рідше бачить альтернативи: пояснення психолога

Часто через це виникають непорозуміння між поколіннями

Люди, які народилися у 1940-1970-х роках, формували своє мислення в зовсім інших суспільних умовах, ніж сучасна молодь. Саме тому їхній стиль спілкування, ставлення до авторитетів і підхід до життя часто помітно відрізняються від поглядів молодших поколінь.

Про це в розмові з "Телеграфом" розповів психолог, психотерапевт та член EATA (Європейської асоціації транзакційного аналізу) Сергій Твардієвич.

За його словами, старше покоління частіше мислить послідовно та системно. Такі люди звикли дотримуватися чітких правил, вважаючи, що для більшості життєвих ситуацій існує правильний порядок дій. Значною мірою це пов'язано з вихованням і суспільною системою, у якій вони зростали.

Психолог пояснює, що в той час людям змалку задавали певні життєві орієнтири: як навчатися, працювати та будувати кар'єру. Через це багато представників старшого покоління рідше розглядають альтернативні шляхи або нестандартні рішення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому люди 1950-1960-х років ніколи не скаржаться на життя.