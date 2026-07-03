Температура впаде на 10 градусів: незвичний спосіб охолодити квартиру за 40 грн

Срібляста сторона цього матеріалу відбиватиме промені

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У спекотні дні багато людей шукають спосіб охолодити квартиру без кондиціонера. Одним із бюджетних варіантів стала плівка NRC — сріблястий матеріал з автомобільної аптечки, який допомагає відбивати сонячні промені та зменшувати нагрівання кімнати.

Як написали в "Onet Dom", така плівка допомагає зменшити нагрівання приміщення, якщо закріпити її на зовнішньому боці вікна. Срібляста поверхня відбиває частину сонячних променів, завдяки чому у кімнаті температура впаде на 10 градусів.

При цьому коштує таке рішення зовсім недорого. В Україні термоковдру можна купити дешевше 50 гривень.

Скільки коштують термоковдри. Фото: Google Shopping

Однак тут є деякі нюанси

Втім, фахівці нагадують, що використовувати плівку потрібно правильно. Матеріал не є вогнестійким, тому його не рекомендують розміщувати поруч із джерелами відкритого вогню або легкозаймистими предметами.

Окрему увагу варто приділити способу монтажу. Експерти пояснюють, що плівку слід встановлювати саме із зовнішнього боку вікна. Якщо закріпити її всередині приміщення, між склом і матеріалом може накопичуватися надлишкове тепло, що в окремих випадках здатне призвести до пошкодження або навіть розтріскування скла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як треба провітрювати квартиру влітку.