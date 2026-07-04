Цегла чи панель — байдуже: чому квартира влітку перетворюється на пекельну духовку

Головний ворог прохолоди в квартирі виявився не там, де думали

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Головна причина, через яку квартира перетворюється на справжню парилку влітку, — це не тип будинку, а сторона світу, куди виходять вікна. Якщо вони дивляться на південь, у приміщенні буде спекотно незалежно від матеріалу стін.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів директор Аналітико-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко.

Детальніше в матеріалі: Справжнє пекло без кондиціонера: які будинки в Україні найгірше перенесуть аномальне літо

Тип будинку — другорядний чинник

За словами експерта, орієнтація вікон впливає на температуру в приміщенні набагато сильніше, ніж матеріал, з якого побудований будинок.

"Багато чого залежить від того, як розташовані вікна по сторонах світу. Якщо вони на південь — там буде спекотно. Хоч панелька, хоч цегла, хоч сучасний монолітно-каркасний будинок", — каже Олександр Сергієнко.

Так, будинки старої забудови з товстими цегляними стінами справді прогріваються повільніше, ніж тонкостінні панельні будівлі. Проте, за словами аналітика, це вже другорядний фактор порівняно з тим, куди саме виходять вікна.

В яких будинках буде найспекотніше Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Чому склопакети не рятують повністю

Окремо варто згадати сучасні вікна. Вони мають спеціальне покриття, яке відбиває інфрачервоне випромінювання — саме ту частину сонячного спектру, що найбільше нагріває приміщення.

Але навіть таке покриття не дає повного захисту від спеки:

якщо квартира виходить на південь, тепло все одно проникає в приміщення;

ефект від сучасних склопакетів помітний, але не вирішує проблему повністю;

головним чинником залишається саме розташування вікон, а не їхня якість.

Як можна знизити температуру в помешканні Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Тим часом "Телеграф" повідомляв, чому похолодання не допоможе вирішити проблему з електропостачанням. За інформацією видання, світло вимикатимуть навіть після спаду спеки, адже дефіцит електроенергії в енергосистемі нікуди не зникає разом зі спадом температури. Графіки відключень можуть залишитися чинними навіть у прохолодніші дні.