Кирпич или панель — без разницы: почему квартира летом превращается в адскую духовку

Главный враг прохлады в квартире оказался не там, где думали

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Главная причина, по которой квартира превращается в настоящую парилку летом, – это не тип дома, а сторона света, куда выходят окна. Если они смотрят на юг, то в помещении будет жарко независимо от материала стен.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал директор Аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко.

Детальнее в материале: Настоящий ад без кондиционера: какие дома в Украине хуже всего перенесут аномальное лето

Тип дома – второстепенный фактор

По словам эксперта, ориентация окон влияет на температуру в помещении гораздо сильнее, чем материал, из которого построен дом.

"Многое зависит от того, как расположены окна по сторонам света. Если они на юг — там будет жарко. Хоть панелька, хоть кирпич, хоть современный монолитно-каркасный дом", — говорит Александр Сергиенко.

Действительно, дома старой застройки с толстыми кирпичными стенами действительно прогреваются медленнее, чем тонкостенные панельные здания. Однако, по словам аналитика, это уже второстепенный фактор по сравнению с тем, куда именно выходят окна.

В каких домах будет самое жаркое Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Почему стеклопакеты не спасают полностью

Отдельно стоит упомянуть современные окна. Они имеют специальное покрытие, отражающее инфракрасное излучение — именно ту часть солнечного спектра, которая больше всего нагревает помещение.

Но даже такое покрытие не дает полной защиты от жары:

если квартира выходит на юг, тепло все равно проникает в помещение;

эффект от современных стеклопакетов заметен, но не решает проблему полностью;

главным фактором остается само расположение окон, а не их качество.

Как можно снизить температуру в доме Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Между тем "Телеграф" сообщал, почему похолодание не поможет решить проблему с электроснабжением. По информации издания, свет будут выключать даже после спада жары, ведь дефицит электроэнергии в энергосистеме никуда не исчезает вместе со спадом температуры. Графики отключений могут остаться в силе даже в более холодные дни.