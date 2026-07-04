Холоднеча посеред літа? Синоптики назвали дату, до якої спека в Україну точно не повернеться

Чи повернеться в Україну аномальна спека цього літа?

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Аномальна спека до середини липня в Україну не повернеться, тож найближчими днями українців чекає комфортна прохолода замість виснажливої задухи.

Про це "Телеграфу" повідомила синоптикиня Наталія Птуха.

Спеки до 13 липня не буде

За її словами, до 8 липня вдень переважатиме +21…+28 градусів, і лише на південному сході місцями можливо до +31 градуса. За попередніми даними, до 13 липня повернення екстремальної спеки не очікується, а погода буде переважно прохолодною та комфортною.

Водночас Птуха наголошує, що заглядати далі у прогнозах поки що ризиковано.

"Водночас слід розуміти, що деталізовані прогнози з конкретними температурними показниками та розподілом опадів мають високу достовірність лише на 3-5 діб. Прогнози на 7-10 днів уже консультативні, а говорити зараз про конкретні температури наприкінці липня або тим більше про весь місяць — неможливо", — пояснює Птуха.

Кліматологи водночас звертають увагу на загальну тенденцію: через зміну клімату хвилі спеки в Європі стають частішими, тривалішими та інтенсивнішими. Тому нові періоди сильної спеки цього літа виключати не можна, хоча точні терміни та показники температури наразі назвати неможливо.

Що розповів синоптик Постригань

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань розповів "Телеграфу", що атмосферний фронт уже перетинає країну із заходу на схід, розділяючи тепле атлантичне та спекотне тропічне повітря.

"Їхнє зіткнення спричинить розвиток комплексу небезпечних погодних явищ: гроз, дощів різної інтенсивності, місцями граду та шквалів 17-22 м/с", — попередив синоптик.

Нестійка погода триматиме країну в напрузі в першій половині 4 липня, а вже наступного дня стане помітно комфортніше.

"У суботу спека відступить, і ми відчуємо приємну прохолоду: денна температура знизиться до 21-26°", — повідомив Постригань.

За його прогнозом, з 5 липня і протягом усього наступного робочого тижня погоду визначатиме улоговина циклону зі Скандинавії. Це принесе:

помірно теплу, але нестійку погоду атлантичного походження;

купчасто-дощову хмарність удень;

короткочасні грозові дощі місцями.

Вночі повітря охолоджуватиметься до 12-17 градусів, а вдень прогріватиметься до 22-27 градусів.

Що показує погода зараз

За даними Українського гідрометеорологічного центру, у суботу, 4 липня, у більшості областей пройдуть помірні, а місцями значні дощі з грозами. Вітер посилиться до 15-20 м/с, вдень повітря прогріється до 21-26 градусів, а на півдні та сході — до 26-31 градуса.

Актуальна карта погодного сервісу Windy демонструє, наскільки нерівномірно зараз розподілене тепло в регіоні. У Києві повітря прогрілося до 22 градусів, у Львові — до 19, а в білоруському Бресті — лише до 17. Натомість на південному сході спека все ще тримається: у Дніпрі та Харкові по 27 градусів.

Тим часом раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповідав, що спека відступить лише на короткий час: у першій декаді липня температура знизиться на 5-7 градусів, але вже після 7 липня в Україну прийде нова хвиля тепла із Західної Європи.