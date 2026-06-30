Спека не проникне в оселю: французи закривають вікна спеціальним, але дешевим матеріалом

Цей метод знижує температуру на 7 °C

Під час сильної спеки існують незвичні, але ефективні способи зменшення перегріву житла. Один з цих методів допомагає знизити температуру в приміщенні без кондиціонерів.

Як написали "los andes 142", французи закривають вікна спеціальними термоковдрами. Це не декоративний тренд, а вимушена міра.

Принцип простий: світловідбивний матеріал блокує сонячні промені ще до того, як вони проходять крізь скло. Завдяки цьому в приміщеннях вдається знизити температуру приблизно на 5-7 градусів. Водночас такі "екрани" роблять кімнати майже темними, але багато мешканців погоджуються на цей компроміс заради прохолоди.

Термоковдра. Фото: alleo

Ця практика стала частиною так званої "системи D" — підходу, коли люди використовують доступні підручні засоби для розв'язання побутових проблем. Подібні методи застосовують навіть у деяких медичних закладах, де відсутні кондиціонери.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про незвичний спосіб боротьби зі спекою, який прийшов з Індії, де для охолодження приміщень використовують глиняні горщики.