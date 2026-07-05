Забудьте про довгі ремонти: будинок без цегли та цементу, який збирають за 6 годин

Це житло розкладають на місці

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В Італії створили будинок, який не будують традиційним способом, а просто розгортають на ділянці за кілька годин. Він приїжджає у складеному вигляді та майже одразу набуває форми повноцінного житла.

Така технологія може суттєво змінити підхід до будівництва. Про це написали в "TN".

Йдеться про проєкт MADi Home, створений італійським архітектором Ренато Відалем. Конструкція доставляється у складеному стані, а на місці її просто розкладають у повноцінний будинок завдяки спеціальній системі механізмів.

Як виглядає модульний будинок. Фото: відкриті джерела

Головна особливість такого житла — швидкість. Один модуль можна зібрати приблизно за 6–7 годин, і для цього достатньо лише кількох людей. При цьому мова йде лише про сам каркас, без урахування внутрішніх робіт і підключення комунікацій.

З яких матеріалів роблять такі будинки, які вони бувають за розмірами та що входить у їх комплектацію

Будинки виготовляють із сучасних матеріалів, які готують заздалегідь на виробництві. Серед них — клеєна деревина CLT, сталеві елементи, утеплювачі та готові панелі з оздобленням. Це дозволяє значно скоротити будівельні роботи на місці та зменшити кількість відходів.

Розміри таких будинків різні — від невеликих варіантів приблизно 27 м² до просторих сімейних моделей понад 80 м². За потреби їх можна оснастити електрикою, водопостачанням, а також додатковими системами.

Деякі версії навіть включають сонячні панелі, LED-освітлення та системи очищення води.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як розширити будинок буквально за одну добу.