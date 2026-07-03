Забудьте про довге будівництво: як розширити будинок буквально за одну добу

Ця технологія не передбачає використання цементу та цегли

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У 2026 році набирає популярності новий підхід до розширення житла — модульні збірні конструкції, які дозволяють додати додаткову кімнату до будинку буквально за добу.

Така технологія стає альтернативою традиційному будівництву з цегли чи тривалим ремонтним роботам. Про це написали в "TN".

Суть рішення полягає в тому, що модулі виготовляють заздалегідь на заводі, а потім доставляють на ділянку у готовому вигляді. На місці їх лише встановлюють на підготовлений фундамент і підключають до комунікацій. Завдяки цьому процес монтажу значно швидший і менш брудний, ніж звичайне будівництво.

Такі житлові блоки можуть мати різне призначення: їх використовують як додаткову спальню, домашній офіс, студію або кімнату для гостей. У базових варіантах передбачені вікна, утеплення, електрика та оздоблення, а більш повні моделі можуть включати навіть ванну кімнату та кондиціонування.

Виробники модульних рішень наголошують, що головна перевага — це швидкість і мінімальні незручності для власників. Основна частина робіт виконується на виробництві, тому на ділянці залишається лише фінальний монтаж.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що бетонні двори поступово втрачають популярність. Їм на зміну приходить покриття, яке не утворює калюжі і менше нагрівається в спеку.