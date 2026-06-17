Без цементу та цегли: будинки тепер можна будувати швидше та простіше

У Німеччині показали альтернативу традиційним матеріалам

У Німеччині створили технологію, яка дає змогу будувати будинки за тиждень без використання цегли та цементу. Такий підхід може змінити уявлення про будівництво, зробивши його швидшим, простішим і більш екологічним.

Завдяки цій технології опорну конструкцію будинку можна зібрати всього за тиждень. Детальніше про неї написали в "Оkdiario".

Принцип роботи нагадує складання конструктора: дерев’яні елементи точно з’єднуються між собою, утворюючи готові стіни без використання цементу, клею чи металевих кріплень. Саме через це систему часто порівнюють із LEGO.

Для виробництва використовується міцна будівельна деревина класу C24. Кожен блок виготовляється з високою точністю, що дозволяє швидко монтувати конструкції на будівельному майданчику. За даними розробників, один квадратний метр стіни можна зібрати менш ніж за хвилину.

Будівництво будинку компанією NiTO Holzstein. Фото: "Оkdiario", згенероване ШІ

У чому плюси такої технології

Однією з головних переваг технології є швидкість будівництва: після складання конструкції не потрібно чекати висихання матеріалів, тому будинок майже одразу готовий до заселення. Також заявляється, що деревина допомагає підтримувати комфортний мікроклімат у приміщенні, регулюючи рівень вологості.

Розробники наголошують і на екологічності рішення: на відміну від традиційного бетону та цегли, виробництво дерев’яних блоків супроводжується значно меншими викидами CO₂, а сам матеріал може бути перероблений і використаний повторно.

Окремо підкреслюється безпека конструкції — щільна деревина повільно горить і довше зберігає міцність у разі пожежі, а також демонструє хорошу стійкість до сейсмічних навантажень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка технологія дозволяє зводити будинки значно швидше без цементу і металевих опор.