Відсутність кондиціонера — не проблема: як охолодити кімнату звичайним рушником

У період літньої спеки перегріті приміщення стають однією з головних причин дискомфорту та порушення сну.

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Навіть у нічний час температура в кімнатах часто залишається високою, що ускладнює відпочинок і змушує шукати альтернативні способи охолодження. Водночас фахівці наголошують: для зниження температури в оселі не завжди потрібні кондиціонери чи інша енергозалежна техніка. Експерти з вентиляції та мікроклімату звертають увагу на простий, але дієвий метод, який можна застосувати в домашніх умовах без додаткових витрат. Йдеться про використання звичайного вологого рушника або простирадла як елемента природного охолодження повітря. Про це повідомляє "Express".

Суть цього способу полягає у фізичному явищі випарного охолодження. Тканину змочують холодною водою та розміщують у зоні повітряного потоку — найчастіше перед відкритим вікном або у місці, де відбувається приплив свіжого повітря. Коли тепле повітря проходить крізь вологу поверхню, вода поступово випаровується, поглинаючи частину теплової енергії з навколишнього середовища. У результаті повітря, яке потрапляє до кімнати, стає помітно прохолоднішим.

Фахівці пояснюють, що волога тканина в цьому випадку працює як своєрідний природний "охолоджувач", який не лише знижує температуру повітря, а й частково підвищує його вологість. Це може бути особливо відчутно в умовах сухої та спекотної погоди, коли ефект випаровування проявляється найсильніше.

Водночас експерти застерігають: ефективність цього методу залежить від зовнішніх умов. За надто високої вологості повітря процес випаровування уповільнюється, а отже, і охолоджувальний ефект зменшується. Крім того, у періоди екстремальної спеки та сильного нагрівання приміщення такий спосіб не може повністю замінити роботу кондиціонера.

Попри це, метод із вологим рушником залишається доступним і енергоощадним рішенням для побутового використання. Він може стати у пригоді тим, хто не має кліматичної техніки або свідомо обмежує її застосування вночі, прагнучи зменшити енергоспоживання та створити більш комфортні умови для сну без додаткових витрат.