Спека більше не проблема: цей дивний індійський метод з горщиками може замінити кондиціонери

Є досить незвичне рішення

Поки Європа страждає від літньої спеки, в Індії запропонували незвичне, але просте рішення для охолодження будинків. Воно не потребує кондиціонерів і базується на природному матеріалі — глині.

Архітектор використав близько 7000 глиняних чашок, розмістивши їх на даху будинку, як написали в "dnevno". Такий шар працює як природний бар’єр: глина повільно нагрівається і зменшує передачу тепла всередину приміщення.

За оцінками, подібна система може знизити температуру в будинку на кілька градусів, залежно від конструкції та клімату. Ідея не є новою — у спекотних регіонах світу глину та інші природні матеріали використовували для охолодження житла ще століттями тому.

Сьогодні до таких рішень знову повертаються через високі ціни на енергію та потребу в екологічному будівництві. Вони дозволяють зменшити навантаження на кондиціонери та скоротити споживання електроенергії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про перевірені роками літні лайфхаки, які допомагають охолодити оселю без кондиціонера.