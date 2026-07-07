Отсутствие кондиционера – не проблема: как охладить комнату обычным полотенцем

В период летнего зноя перегретые помещения становятся одной из главных причин дискомфорта и нарушения сна.

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Даже в ночное время температура в комнатах часто остается высокой, что затрудняет отдых и заставляет искать альтернативные способы охлаждения. В то же время специалисты отмечают: для снижения температуры в доме не всегда нужны кондиционеры или другая энергозависимая техника. Эксперты по вентиляции и микроклимату обращают внимание на простой, но действенный метод, который можно использовать в домашних условиях без дополнительных затрат. Речь идет об использовании обычного влажного полотенца или простыни как элемента естественного охлаждения воздуха. Об этом сообщает "Express".

Сущность этого способа заключается в физическом явлении испарительного охлаждения. Ткань смачивают холодной водой и размещают в зоне воздушного потока — чаще перед открытым окном или в месте, где происходит приток свежего воздуха. Когда теплый воздух проходит сквозь влажную поверхность, вода постепенно улетучивается, поглощая часть тепловой энергии из окружающей среды. В результате воздух, попадающий в комнату, становится заметно прохладнее.

Специалисты объясняют, что влажная ткань в этом случае работает как своеобразный природный охладитель, который не только снижает температуру воздуха, но и частично повышает его влажность. Это может быть особенно ощутимо в условиях сухой и жаркой погоды, когда эффект испарения проявляется наиболее сильно.

В то же время, эксперты предостерегают: эффективность этого метода зависит от внешних условий. При слишком высокой влажности воздуха процесс испарения замедляется, а значит, и охлаждающий эффект уменьшается. Кроме того, в периоды экстремальной жары и сильного нагрева помещения такой способ не может полностью заменить работу кондиционера.

Несмотря на это, метод с влажным полотенцем остается доступным и энергосберегающим решением для бытового использования. Он может помочь тем, кто не имеет климатической техники или сознательно ограничивает ее применение ночью, стремясь уменьшить энергопотребление и создать более комфортные условия для сна без дополнительных затрат.