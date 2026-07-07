Письмові столи йдуть у минуле: їх замінюють на практичні меблі, які економлять місце

Сучасні дизайнери віддають перевагу мінімалізму та функціональності

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Протягом десятиліть письмові столи були досить популярними у квартирах та офісах. Однак зі зростанням популярності віддаленої роботи та зменшенням розмірів приміщень у трендах опинилися нові практичні рішення.

Про це пише Oeste Geral. Цим рішенням виявились приховані розкладні столи. Головна їхня перевага — оптимізація простору. Залишаючись у закритому стані більшу частину часу, такі меблі звільняють корисний простір.

Крім того, універсальність дозволяє використовувати те саме приміщення для різних функцій протягом дня. Вітальню можна перетворити на кабінет, а спальню — на робоче місце без необхідності в стаціонарних меблях.

Розкладний прихований стіл. Згенеровано Gemini

"Завдяки мінімалістичному дизайну, якісним матеріалам та можливості трансформації, складні столи ідеально відповідають новій реальності. Їхня популярність відображає ширший зсув у використанні простору, у пріоритеті якого — функціональність, комфорт і гнучкість", — йдеться в матеріалі.

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