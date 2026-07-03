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Старі пластикові гофри під раковиною відходять у минуле: ця альтернатива не забивається смердючим брудом

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Чим замінюють стандартні труби під раковиною
Чим замінюють стандартні труби під раковиною. Фото Колаж "Телеграфу"

Ці моделі роблять кухню значно гігієнічнішою

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Під кухонною мийкою ховається проблема, про яку більшість згадує лише тоді, коли з’являється неприємний запах або засмічення.

Але існує рішення, яке здатне раз і назавжди змінити уявлення про звичайний сифон і позбавити цих щоденних незручностей. Детальніше про це написав "Телеграф".

Старі гофровані сифони замінюють сучасні плоскі або так звані "сухі" моделі, які не накопичують бруд і неприємні запахи.

Що поставити замість гофровані сифонів
Плоскі або "сухі" моделі сифонів. Фото: Телеграф

Такі сифони працюють за новим принципом і краще захищають від проникнення запахів із каналізації. Завдяки компактній конструкції вони займають мінімум місця під раковиною, що особливо зручно для невеликих кухонь або шаф з обмеженим простором.

Ще одна перевага — простіше обслуговування. На відміну від старих гофр, у яких часто накопичуються відкладення та жир, нові системи легше чистити і вони довше залишаються гігієнічними.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що плитка поступово втрачає популярність у сучасних інтер’єрах. Їй на зміну приходять більш доступні матеріали, які дозволяють створити ефект дорогого оздоблення без великих витрат і складного монтажу, зберігаючи при цьому стильний і сучасний вигляд.

Теги:
#Ремонт #Тренд #Сифон