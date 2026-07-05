Забудьте про бабл-ті та бамбл: у мережі показали новий літній хіт із кави та копійчаного інгредієнта

Чим цей напій зміг обійти популярні бамбли?

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У мережі поширюють відео з рецептом простого домашнього напою. Автор ролика називає його головним напоєм цього літа й каже, що він набагато цікавіший за популярні бабл-ті.

Відео з рецептом напою було опубліковане у Telegram-канал "Киевский движ". Рецепт максимально простий, а всі інгредієнти можна знайти у звичайному супермаркеті.

Що потрібно для напою

Для напою потрібні:

яблучний "Живчик";

лід;

скибочки лимона;

холодна кава або еспресо, міцно заварена, з пінкою.

Як приготувати двошаровий напій

Спочатку в келих, краще високий і на ніжці, кладуть кілька кубиків льоду та скибочки лимона. Далі його заливають яблучним "Живчиком" приблизно на половину або дві третини об'єму.

Зверху обережно, тонкою цівкою, доливають холодну каву. Через різницю у щільності рідин вона лягає окремим шаром і не змішується одразу з рештою напою.

У результаті виходить ефектний двошаровий напій: знизу жовта основа з яблучної води, лимона й льоду, а зверху темний кавовий шар з пінкою. Перед вживанням його злегка перемішують соломинкою, можна й не до кінця, щоб зберегти градієнт, і п'ють через трубочку.

Який смак у напою

За словами авторки ролика, поєднання холодної кави з яблучним "Живчиком" і льодом дає освіжаючий, злегка тонізуючий смак. Вона описує його як щось середнє між айс-кавою і літнім яблучним лимонадом і вважає, що це набагато цікавіше за чергову бабл-ті з чайних крамниць.

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