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Забудьте про бабл-ті та бамбл: у мережі показали новий літній хіт із кави та копійчаного інгредієнта

Автор
Надія Рибалко
Дата публікації
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Автор
Прості інгредієнти дали ефектний результат
Прості інгредієнти дали ефектний результат. Фото kolobok.ua

Чим цей напій зміг обійти популярні бамбли?

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У мережі поширюють відео з рецептом простого домашнього напою. Автор ролика називає його головним напоєм цього літа й каже, що він набагато цікавіший за популярні бабл-ті.

Відео з рецептом напою було опубліковане у Telegram-канал "Киевский движ". Рецепт максимально простий, а всі інгредієнти можна знайти у звичайному супермаркеті.

Що потрібно для напою

Для напою потрібні:

  • яблучний "Живчик";
  • лід;
  • скибочки лимона;
  • холодна кава або еспресо, міцно заварена, з пінкою.

Як приготувати двошаровий напій

Спочатку в келих, краще високий і на ніжці, кладуть кілька кубиків льоду та скибочки лимона. Далі його заливають яблучним "Живчиком" приблизно на половину або дві третини об'єму.

Зверху обережно, тонкою цівкою, доливають холодну каву. Через різницю у щільності рідин вона лягає окремим шаром і не змішується одразу з рештою напою.

У результаті виходить ефектний двошаровий напій: знизу жовта основа з яблучної води, лимона й льоду, а зверху темний кавовий шар з пінкою. Перед вживанням його злегка перемішують соломинкою, можна й не до кінця, щоб зберегти градієнт, і п'ють через трубочку.

Який смак у напою

За словами авторки ролика, поєднання холодної кави з яблучним "Живчиком" і льодом дає освіжаючий, злегка тонізуючий смак. Вона описує його як щось середнє між айс-кавою і літнім яблучним лимонадом і вважає, що це набагато цікавіше за чергову бабл-ті з чайних крамниць.

Тим часом фахівці розповіли, чому свиняча шия на грилі часто виходить сухою й жорсткою, хоча це доволі жирний шматок м'яса. Річ виявилась не в маринаді, а у великій різниці температур між холодним м'ясом і розпеченою решіткою гриля.

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#Рецепт #Напій #Напій