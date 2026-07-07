Письменные столы уходят в прошлое: их заменяют на практичную мебель, которая экономит место
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Современные дизайнеры предпочитают минимализм и функциональность
На протяжении десятилетий письменные столы были довольно популярны в домах и офисах. Однако с ростом популярности удаленной работы и уменьшением размеров помещений в трендах оказались новые практичные решения.
Об этом пишет Oeste Geral. Этим решением оказались скрытые раскладные столы. Главное их преимущество — оптимизация пространства. Оставаясь в закрытом состоянии большую часть времени, такая мебель освобождает полезное пространство.
Кроме того, универсальность позволяет использовать одно и то же помещение для разных функций в течение дня. Гостиную можно превратить в кабинет, а спальню — в рабочее место без необходимости в стационарной мебели.
"Благодаря минималистичному дизайну, качественным материалам и возможности трансформации, складные столы идеально соответствуют новой реальности. Их популярность отражает более широкий сдвиг в использовании пространства, в приоритете которого — функциональность, комфорт и гибкость", — говорится в материале.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем заменить гибкую гофру под раковиной. Этот вариант никогда не будет забиваться грязью.