Забудьте про ці 8 кольорів у ванній: дизайнери розповіли, як зробити цю кімнату комфортною

Ідеальний вибір, зокрема, залежить від розміру приміщення

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Колір ванни впливає не тільки на її зовнішній вигляд, але і на відчуття комфорту. Існує кілька відтінків, про які, на думку дизайнерів, варто забути, щоб зробити цю кімнату приємною та збалансованою.

Про це пише Oeste Geral. Експерти пояснюють, що відтінок стін впливає на відчуття освітлення та простору приміщення. Деякі кольори можуть зробити простір холодним, темним або позбавленим індивідуальності. Наприклад, занадто темно-сірий колір зменшує відчуття простору, а синювато-білий створює надмірно холодне враження. Сірувато-синій колір може зробити приміщення "неживим", а чорний колір, що переважає, поглинає світло і обтяжує декор.

8 кольорів, які дизайнери вважають невдалими у дизайні ванних кімнат:

Темно-сірий.

Бежевий із низьким контрастом.

Білий холодний відтінок.

Дуже глибокий коричневий.

Чорний на всіх стінах.

Темно-оливковий.

Сіро-блакитний.

Дуже насичений фіолетовий.

Ванна кімната у темно-сірому кольорі. Згенеровано ІІ

Як вибрати найкращий колір для ванної кімнати?

Ідеальний вибір залежить від розміру приміщення, кількості природного світла та бажаного стилю. Світлі та нейтральні тони візуально розширюють простір, у той час як середні кольори при збалансованому використанні додають індивідуальності.

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