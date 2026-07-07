Це врятує ваш сон у спеку: спробуйте іспанський лайфхак з шкарпетками

Завдяки цьому трюку нічний відпочинок влітку стане значно комфортнішим

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Спекотні літні ночі часто стають справжнім випробуванням для тих, хто не має кондиціонера або не хоче залишати його увімкненим на всю ніч. Іспанський лікар запропонував незвичний спосіб охолодитися перед сном.

Докладніше про це повідомляє видання Dnevno.hr.

За словами медика, щоб трюк спрацював, потрібно взяти чисті шкарпетки, покласти їх в поліетиленовий пакет і залишити в морозильній камері приблизно на 20–30 хвилин. Одягнути їх слід безпосередньо перед сном.

Лікар пояснює, що стопи відіграють важливу роль у процесі терморегуляції. Коли вони охолоджуються, організму легше позбавлятися надлишкового тепла. Саме тому багатьом людям стає простіше заснути навіть тоді, коли температура повітря залишається високою.

Водночас фахівець наголошує, що шкарпетки не повинні бути крижаними чи мокрими. Їхнє завдання — приємно охолодити ноги, а не переохолодити організм. Якщо після кількох хвилин вони нагріються до температури тіла, це абсолютно нормально.

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