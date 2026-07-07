Это спасет ваш сон в жару: попробуйте испанский лайфхак с носками

Благодаря этому трюку ночной отдых летом станет значительно более комфортным

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Жаркие летние ночи часто становятся настоящим испытанием для тех, кто не имеет кондиционера или не хочет оставлять его включенным на всю ночь. Испанский врач предложил необычный способ охладиться перед сном.

Подробнее об этом сообщает издание Dnevno.hr.

По словам медика, чтобы трюк сработал, нужно взять чистые носки, положить их в полиэтиленовый пакет и оставить в морозильной камере примерно на 20–30 минут. Надеть их следует непосредственно перед сном.

Врач объясняет, что стопы играют немаловажную роль в процессе терморегуляции. Когда они охлаждаются, организму легче избавляться от избыточного тепла. Именно поэтому многим людям становится проще уснуть даже тогда, когда температура воздуха остается высокой.

В то же время специалист отмечает, что носки не должны быть ледяными или мокрыми. Их задача – приятно охладить ноги, а не переохладить организм. Если по прошествии нескольких минут они нагреются до температуры тела, это абсолютно нормально.

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