Вентилятор у спеку може не рятувати: коли він даремно витрачає електроенергію
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Він може просто ганяти гаряче повітря
У спекотні дні вентилятор часто здається найпростішим способом охолодитися, особливо якщо немає кондиціонера. Він справді може дати відчуття прохолоди та полегшити перебування в кімнаті.
Проте його ефект може взагалі не відчуватись. У деяких випадках він навіть просто переганяє гаряче повітря, не знижуючи перегрів, як написали в "startlap".
Йдеться про ситуації, коли в приміщенні тривалий час дуже спекотно і температура підіймається приблизно вище 35 градусів. У такому випадку вентилятор не охолоджує повітря, а просто переміщує гаряче, не даючи реального полегшення.
Експерти радять не покладатися лише на вентилятор у боротьбі зі спекою. Якщо надворі ввечері прохолодніше, важливо провітрювати кімнату, а вдень навпаки — закривати штори та жалюзі, щоб зменшити нагрівання приміщення.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про незвичний і водночас дешевий спосіб, який використовують у Франції, щоб зменшити нагрівання вікон і легше переносити спеку в приміщенні без додаткових витрат на охолодження.