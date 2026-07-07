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До чи після сніданку: коли правильно чистити зуби, щоб не нашкодити їм

Автор
Юлія Закірова
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Відповідь фахівців однозначна
Відповідь фахівців однозначна. Фото Телеграф

Це правило не лише забезпечить свіже дихання, а й захистить емаль від пошкоджень

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Багато хто відкладає чищення зубів до завершення сніданку, вважаючи це більш логічним. Проте стоматологи радять діяти навпаки.

За словами лікарки Джйоті Чінтамані з Dental Arch, зуби краще чистити одразу після пробудження, а не після ранкового прийому їжі, повідомляє видання Express.

Фахівчиня пояснює, що під час сну вироблення слини значно зменшується. Через це в ротовій порожнині активно накопичуються бактерії та зубний наліт, які й спричиняють неприємний запах зранку. Саме тому перше, що варто зробити після пробудження, — почистити зуби та видалити ці бактерії.

Ще одна причина не відкладати цю процедуру — захисна дія фтору, який міститься в зубній пасті. Він утворює на поверхні зубів своєрідний бар'єр, що допомагає емалі краще протистояти кислотам і цукру, які потрапляють до рота разом із їжею.

Якщо ж чистити зуби відразу після сніданку, особливо якщо ви їли цитрусові, ягоди, пили фруктовий сік або каву, можна пошкодити емаль. Кислоти тимчасово роблять її м'якшою, а механічне чищення в цей момент підвищує ризик її стирання.

Якщо все ж виникла потреба почистити зуби після їжі, стоматологи рекомендують зачекати щонайменше 30–60 хвилин. За цей час слина допоможе нейтралізувати кислотність і частково відновити природний захист емалі.

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#Поради #Зуби #Стоматолог